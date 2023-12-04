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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi engelli çocuklarla buluştu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 3 Kasım Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Pelitözü Göleti'nde gerçekleşen buluşmada Aygöl çifti, çocuklarla yakından ilgilendiler. Vali Aygöl, engelli bireylere bir sürpriz yaparak, onları Togg aracı ile Gölpark'ta gezdirdi. Keyifli dakikaların yaşandığı gezinti esnasında Vali Aygöl, özel çocuklar ile Togg hakkında sohbet etti. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 3 Kasım Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Pelitözü Göleti'nde gerçekleşen buluşmada Aygöl çifti, çocuklarla yakından ilgilendiler. Vali Aygöl, engelli bireylere bir sürpriz yaparak, onları Togg aracı ile Gölpark'ta gezdirdi. Keyifli dakikaların yaşandığı gezinti esnasında Vali Aygöl, özel çocuklar ile Togg hakkında sohbet etti. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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