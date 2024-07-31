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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Şeyh Edebali Türbesi'nde Aşure İkramında Bulundu

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Vali Şefik Aygöl, Orhangazi camiinde kılınan namaz sonrası Şeyh Edebali Türbesi'nde vatandaşa aşure ikramında bulundu. Aşure ikramına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve personeller katılım gösterdi. Vali Aygöl, aşure zamanı ile bolluk ve bereket zamanının geldiğini belirterek, 'Aşure demek bolluk, bereket demek ve en önemlisi paylaşmak demek. Aşure yaparak hem bereketimizi bolluğumuzu birbirimizle paylaşıyor oluyoruz. Birçok duygunun bize geçtiği bu mübarek ayda aşure dağıtımına katılmaktan mutluluk duyuyorum' dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Türbesi'nde vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Vali Şefik Aygöl, Orhangazi camiinde kılınan namaz sonrası Şeyh Edebali Türbesi'nde vatandaşa aşure ikramında bulundu. Aşure ikramına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve personeller katılım gösterdi.

Vali Aygöl, aşure zamanı ile bolluk ve bereket zamanının geldiğini belirterek, "Aşure demek bolluk, bereket demek ve en önemlisi paylaşmak demek. Aşure yaparak hem bereketimizi bolluğumuzu birbirimizle paylaşıyor oluyoruz. Birçok duygunun bize geçtiği bu mübarek ayda aşure dağıtımına katılmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şeyh Edebali Şefik Aygöl Orhangazi Jandarma Bilecik Albay Yerel Yaşam Güncel Haberler

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