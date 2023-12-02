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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, özel bireylerle bir araya geldi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği binasında engelli dernek temsilcileri ve özel bireylerle bir araya geldi. Vali Aygöl, hediyelerden mutluluk duyduğunu belirtti ve özel bireylere her zaman kapısının açık olduğunu söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, özel bireylerle bir araya geldi.

Vali Aygöl, Bilecik Valiliği binasında engelli dernek temsilcileri ve özel bireylerle bir araya geldi. Vali Aygöl, kendisine edilen hediyelerden mutluluk duyduğunu belirtti. Bir süre sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Özel bireylere her zaman kapısının açık olduğunu söyleyen Vali Aygöl, "Özel evlatlarımıza her zaman kapımız açıktır. Onlarla geçirdiğim vakit paha biçilmez" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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