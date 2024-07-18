Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Medetli köyünü ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, beraberindeki heyet ile birlikte Osmaneli İlçesine bağlı Medetli köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclis üyeleri Şaban Güdem, Orhan Uğur ve kurum amirleri eşlik etti.

Köy kantarında karpuz ve kavun üreticisi ile bir araya gelen Vali Aygöl, vatandaşlarla birebir sohbet ederek, köy halkının istek ve taleplerini dinledi. Aygöl, vatandaşların taleplerini dikkatle dinledikten sonra, çözüm yolları hakkında değerlendirmelerde bulundu ve devletin imkanları dahilinde gerekli adımların atılacağını belirtti.

Medetli köyü sakinleri, Vali Aygöl'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının yerinde tespit edilip çözüm üretilmesi için gösterilen çabadan dolayı teşekkür etti.

Vali Aygöl, ziyaret sonunda vatandaşlarla bir araya gelmenin ve onların taleplerini dinlemenin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Köylerin kalkınması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek misafirperverlikleri için Medetli köy halkına teşekkür etti. - BİLECİK