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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşaatını inceledi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı devam eden Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşa alanında inceleme yaptı. Projenin 15 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl yapımı devam eden Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşa alanında inceleme yaptı.

2022 yılının Eylül ayında Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı yapımı için imzalar atılırken, 148 milyon TL proje 15 ayda bitirilmesi hedefleniyordu. Alan 200 kişilik gençlik kampı, geleneksel okçuluk atış alanları, atlı cirit sahası, karakucak güreş alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için atölyeler, spor tesisleri, toplantı-seminer salonları ile birçok etkinlik alanı yapılacak. Vali Şefik Aygöl, alanda inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Aygöl, "Ecdadımız izinden gidecek olan gençlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Söğüt'te inşa edilen Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı'nda incelemelerde bulunduk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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