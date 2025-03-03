Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Bilecik Valisi Ramazan Namazında Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Ramazan Namazında Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, teravih namazını Pelitözü Mahallesi'ndeki camide kıldıktan sonra, mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının önemine değindi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, teravih namazını Pelitözü Mahallesi'ndeki camide kıldı.

Namazın ardından mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aygöl, Ramazan ayının rahmet, bereket ve huzur getirmesini temenni etti. Vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Aygöl, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Ramazan ayının manevi ikliminin en güzel şekilde yaşanması temennisinde bulundu. Bu mübarek ayda dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Vali Aygöl, Bilecik halkının Ramazan ayını huzur ve sağlık içinde geçirmesini diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
img

Mehmet Şimşek'ten yeni enflasyon rakamlarına ilk yorum
img

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar töreninde tarihi bir ilk

Tarihi bir ilk! Ödülü alırken sarf ettiği cümle salonu ayağa kaldırdı
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.