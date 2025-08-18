Bilecik Valisi Projeleri Değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi bünyesinde devam eden projeleri değerlendirdi. Toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği ve sürdürülebilir hizmet anlayışı vurgulandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Özel İdaresi bünyesinde devam eden projeler değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda devam eden projelerin son durumu, planlanan yatırımlar ve sunulan hizmetlerin etkinliği masaya yatırıldı. Vali Sözer, vatandaş odaklı, verimli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışının önemine dikkat çekerek, kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılmasının altını çizdi. İl genelinde yürütülen projelerin hızla tamamlanması ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunulurken, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına atılacak adımlar ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
