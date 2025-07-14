Bilecik Valisi Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekipleriyle Bir Araya Geldi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınlarıyla mücadeledeki ekiplerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kahraman personeli teşvik etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev alan ekiplerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orman teşkilatı personeliyle sahada bir araya gelen Vali Sözer, yangın sezonunda büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlara teşekkür etti. Orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin sadece ağaçları değil; aynı zamanda doğayı, canlıları ve geleceğimizi koruma anlamı taşıdığını ifade eden Vali Sözer, "Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla mücadele eden kahramanlarımızın her biri birer isimsiz kahramandır. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Sözer ayrıca, yangınlara karşı hazırlık ve müdahale sürecinde görev alan tüm kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlandığını vurgulayarak, vatandaşları da ormanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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