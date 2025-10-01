Haberler

Bilecik Valisi Orman İşletme Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Orman İşletme Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınları sonrası ağaçlandırma çalışmalarını masaya yatırdı ve sürdürülebilir ormancılık projelerini değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangınları sonrası ağaçlandırma çalışması masaya yatırıldı.

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda yaşanan ve günlerce süren 2 büyük orman yangını il tarihinde yaşanan en büyük yangınlar olarak adlandırılmıştı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar ve 2025 yılı faaliyet planları hakkında bilgi alındı. Özellikle orman yangınları sonrası planlama ve ağaçlandırma çalışmaları, silvikültür uygulamaları, orman yolları ile ilgili altyapı çalışmaları ve ormancılıkta sürdürülebilirlik projeleri değerlendirildi.

Vali Sözer, Bilecik'in orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeşil alanların artırılması ve doğanın gelecek nesillere aktarılması konusundaki hassasiyetin önemini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı
Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.