Bilecik Valisi Orman İşletme Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangınları sonrası ağaçlandırma çalışması masaya yatırıldı.

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda yaşanan ve günlerce süren 2 büyük orman yangını il tarihinde yaşanan en büyük yangınlar olarak adlandırılmıştı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar ve 2025 yılı faaliyet planları hakkında bilgi alındı. Özellikle orman yangınları sonrası planlama ve ağaçlandırma çalışmaları, silvikültür uygulamaları, orman yolları ile ilgili altyapı çalışmaları ve ormancılıkta sürdürülebilirlik projeleri değerlendirildi.

Vali Sözer, Bilecik'in orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeşil alanların artırılması ve doğanın gelecek nesillere aktarılması konusundaki hassasiyetin önemini vurguladı. - BİLECİK