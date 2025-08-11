Bilecik Valisi, Hayvan Hakları Toplantısına Katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ülke genelinde yürütülen çalışmalar ile mevcut durum ele alındı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan toplantıya tüm illerin valileri ile ilgili kurum temsilcileri de katılım sağladı. Hayvan haklarının korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, sokak hayvanlarına dair mevcut sorunlar, çözüm önerileri ve yerel yönetimlerin sorumlulukları detaylı şekilde görüşüldü. Vali Sözer, Bilecik'te hayvan haklarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, il genelinde sürdürülen projeler ve alınan tedbirler hakkında Bakan Yerlikaya'ya bilgi sundu. Toplantı sonunda, hayvanların korunması konusunda kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve sahadaki uygulamaların daha etkin hale getirilmesi vurgulandı. - BİLECİK