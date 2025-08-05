Bilecik Valisi Hayvan Hakları İçin Çalışmaları Değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve mevcut uygulamalar masaya yatırıldı. Türkiye genelindeki vali ve ilgili birim amirlerinin katılım sağladığı toplantıda, hayvan haklarının korunması ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çözüm odaklı projeler değerlendirildi. Vali Sözer, Bilecik'te hayvan refahının artırılması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşırken, il genelinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Vali Sözer, "Hayvanların yaşam hakkına saygılı, duyarlı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye kararlıyız. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK