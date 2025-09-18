Haberler

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yeni Valilik Hizmet Binasında İncelemelerde Bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yeni Valilik Hizmet Binasında İncelemelerde Bulundu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, modern mimari anlayışıyla inşa edilen Yeni Valilik Hizmet Binasında incelemelerde bulundu. Vali, yapının kamu hizmetlerini daha düzenli ve erişilebilir hale getireceğini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yapımı devam eden Yeni Valilik Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Modern mimari anlayışıyla inşa edilen yeni hizmet binasının, kamu kurumlarını daha düzenli ve erişilebilir bir şekilde bir araya getirerek vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırması hedefleniyor. Vali Sözer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak inşaat sürecini yerinde değerlendirdi. Vali Sözer, "En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan yapının, Bilecik'e önemli bir değer katacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
