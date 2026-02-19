Vali Sözer, TBMM'deki 'Valiler Buluşması' Programı'na katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen 'Valiler Buluşması' Programı'na katıldı.

Faik Oktay Sözer, Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenlenen program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yer aldı. Programda 81 ilin valisi bir araya geldi. Valiler Buluşması Programı kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve valileri kabul etti.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazi Meclis'in millet iradesinin tecelligahı olduğunu vurgulayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarih boyunca milli mücadelenin ve demokrasinin simgesi olduğunu ifade etti.

Programın ardından değerlendirmede bulunan Vali Faik Oktay Sözer, "Gazi Meclis'imizin çatısı altında 81 ilimizin valileriyle bir araya gelmek büyük bir sorumluluk ve onurdur. Devletimizin köklü geleneği ve milletimizin iradesi doğrultusunda görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı