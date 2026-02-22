Haberler

Vali Sözer muhtarlarla iftarda buluştu

Vali Sözer muhtarlarla iftarda buluştu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, muhtarlarla düzenlenen iftar programında bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinledi. Vali Sözer, muhtarların kamu hizmetlerinin etkinliğindeki önemine vurgu yaparak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Vali Sözer, düzenlenen iftar programında mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Programda muhtarlarla sohbet eden Vali Sözer, talep ve önerileri dinledi. Muhtarların sahadaki özverili çalışmalarına dikkat çeken Sözer, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında muhtarların önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Sahada gösterdiğiniz özverili çalışmalar için her birinize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilimizin huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

