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Bilecik Valisi Aygöl, Özel Eğitim Anaokulu İnşaatını İnceledi

Bilecik Valisi Aygöl, Özel Eğitim Anaokulu İnşaatını İnceledi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak, engelli çocukların eğitimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde uzun süredir devam eden Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatını inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Vali Aygöl, özel gereksinim yavrularımızın hak ettikleri yeri almalarının önemine dikkat çekerek, "Bizim en önemli görevlerimizden biri, engelli çocuklarımızın eğitim sürecinde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırarak, onlara en iyi imkanları sunmaktır. Çocuklarımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaları için gerekli imkanları sağlamakta kararlıyız. Bu doğrultuda, eğitim kadromuzun ve altyapımızın en iyi şekilde hazırlanması için elimizden geleni yapacağız. Bu tür projelerin devam edeceğini ve engelli bireylerin her alanda desteklenmesi için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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