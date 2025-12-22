Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından düzenlenen ulusal öğretmen buluşmasında Bilecik'in çalışmaları ilgi gördü.

2025 yılı çalışma planı kapsamında yapılan toplantıda Bilecik'i öğretmen Birsen Eren temsil etti. Eren, yürüttüğü eğitim çalışmalarını katılımcılarla paylaşarak ilin tanıtımına katkı sundu. Açtığı çalışma sergisi ve tanıtım alanı, hem öğretmenler hem de Bakanlık yetkilileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sergide yer alan örneklerin özgünlüğü ve eğitim süreçlerine sağladığı katkılar takdir edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğretmen Birsen Eren'i başarılarından dolayı tebrik ederek şehri en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti. - BİLECİK