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Bilecik Tevfikbey Caddesi'nde minibüs sürücülerine ayrılan yere park tepki çekti

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Bilecik Tevfikbey Caddesi'nde minibüs sürücülerine ayrılan yere park tepki çekti
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Bilecik Tevfikbey Caddesi'nde, minibüs sürücülerine yolcu indirip bindirmeleri için sarı çizgiyle ayrılan bölüme 11 EL 759 plakalı araç park etti. Hatalı park minibüs sürücülerinin tepkisini çekerken, minibüs sürücüleri duyarsız sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.

Bilecik'te minibüs durağına önünde minibüs sürücülerine ayrılan yere park eden duyarsız sürücü tepkilere neden oldu.

Olay; Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park yeri bulamayan 11 EL 759 plakalı araç sürücüsü minibüs sürücülerin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için kendilerine sarı çizgiyle çizilerek ayrılan bölüme park etti. Bu hatalı park minibüs sürücülerin tepkilerine neden olurken, duyarsız sürücülerin dikkatli olmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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