Bilecik Tevfikbey Caddesi'nde minibüs sürücülerine ayrılan yere park tepki çekti

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Bilecik'te minibüs durağına önünde minibüs sürücülerine ayrılan yere park eden duyarsız sürücü tepkilere neden oldu.

Olay; Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park yeri bulamayan 11 EL 759 plakalı araç sürücüsü minibüs sürücülerin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için kendilerine sarı çizgiyle çizilerek ayrılan bölüme park etti. Bu hatalı park minibüs sürücülerin tepkilerine neden olurken, duyarsız sürücülerin dikkatli olmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı