Üye Girişi
Haberler

Bilecik'ten Siirt'e Uzanan Gönül Köprüsü

Güncelleme:

Eski Bilecik Valisi görevini yürütmüş Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik'in Küplü köyünde yaşayan bir kadının ördüğü bereleri Siirt Şirvan Cevizli Köyü İlkokulu'na gönderdi. Hediyeler çocuklara ulaştı ve bu gönül köprüsü herkesin içini ısıttı.

Bilecik'ten Siirt'e uzanan 'Gönül Köprüsü' görenlerin içini ısıttı.

Eski Bilecik Valisi görevini yürütmüş Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya sosyal medya üzerinden bir teşekkür gönderisi yayınladı. Bilecik'in Küplü köyünde yaşayan bir kadın kendi elleriyle ördüğü bereleri Siirt Şirvan Cevizli Köyü İlkokulu'na gönderdi. Miniklere ulaşan hediyeler karşısında Siirt Valisi Dr. Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bilecik'ten Siirt'e uzanan gönül köprüsü. Bilecik'in Küplü köyünden Güler Hanım her ilmeğini sevgiyle örmüş. Hediyeler çocuklarımıza ulaştı. Bereler çocuklarımızı, onların mutluluğu bizim içimizi ısıttı" ifadelerini kulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Kızılkaya Bilecik Şirvan Siirt İnsan Hakları Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title