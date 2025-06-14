Bilecik'ten Öğretmen İspanya'da Mesleki Gelişim Programına Katıldı

Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yunus Karadeniz, İspanya'da düzenlenen 5 günlük işbaşı izleme programına katıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mesleki Eğitim Akreditasyonu programı çerçevesinde; öğretmen Yunus Karadeniz, İspanya'ya gitti. Uluslararası deneyimlerin artırılması ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi amacıyla planlanan program doğrultusunda gerçekleştirilen bu faaliyetin, öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, böyle değerli programlara katılım gösteren öğretmenlere teşekkür ettiklerini belirtti. - BİLECİK