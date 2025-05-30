Bilecik'ten Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'ten Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle ek kontenjan hakkı kazanan hacı adayları, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik Terminali'nde düzenlenen uğurlama törenine hacı adayları ve yakınları katıldı. İl Müftü Vekili Sabri Bağcı tarafından yapılan dua ile hac yolculuğu öncesinde manevi atmosfer pekiştirildi.

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, hacı adaylarına mebrur bir hac temennisinde bulunularak, kutsal topraklarda ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri için iyi dileklerde bulunuldu.

Hacı adaylarının heyecanı ve duygu dolu anları törene katılanlar tarafından paylaşılırken, yakınları tarafından gözyaşları ve dualarla uğurlandı. - BİLECİK