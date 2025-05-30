Bilecik'ten Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'ten Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesi ile ek kontenjan hakkı kazanan hacı adayları, düzenlenen törenle dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftü Vekili Sabri Bağcı'nın yaptığı dualar ile hac yolculuğu öncesi manevi atmosfer oluşturuldu.

Bilecik'ten Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle ek kontenjan hakkı kazanan hacı adayları, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik Terminali'nde düzenlenen uğurlama törenine hacı adayları ve yakınları katıldı. İl Müftü Vekili Sabri Bağcı tarafından yapılan dua ile hac yolculuğu öncesinde manevi atmosfer pekiştirildi.

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, hacı adaylarına mebrur bir hac temennisinde bulunularak, kutsal topraklarda ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri için iyi dileklerde bulunuldu.

Hacı adaylarının heyecanı ve duygu dolu anları törene katılanlar tarafından paylaşılırken, yakınları tarafından gözyaşları ve dualarla uğurlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Pencereden düğünü seyrederken gözünden vuruldu: Hayatım bitti

Pencereden düğünü seyrederken kör oldu
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Altın fiyatları sert hareketlilik sonrası ABD'den gelecek rakamlara odaklandı

Altın fiyatları bugün açıklanacak rakamlara odaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.