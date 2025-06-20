Bilecik'ten Almanya'ya Erasmus Hareketliliği

Bilecik'ten Almanya'ya Erasmus Hareketliliği
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Bilecik'te 'Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu' kapsamında Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2 öğretmen ve 6 öğrenci, Almanya'nın Essen kentinde öğrenci grup hareketliliği etkinliğine katıldı.

Bilecik'te 'Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu' kapsamında planladığı uluslararası hareketlilik faaliyeti doğrultusunda öğrenciler, Almanya'da Erasmus hareketliliği etkinliğe katıldı.

Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2 öğretmen ve 6 öğrenci Almanya'nın Essen kentinde öğrenci grup hareketliliği etkinliğine katıldı. Program kapsamında katılımcılar, dijital ders içeriği hazırlama, ödevlerin hazırlanması ve tesliminde dijital araçların kullanımı gibi konularda faaliyet gösteren bir okulda incelemelerde bulundu. Ayrıca ev sahibi kurumun Erasmus+ ve e-Twinning alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgi edinildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, uluslararası deneyimlerin ve iş birliklerinin artırılmasının; bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların transferi, öğrencilerin yabancı dil yeterliliği ile akademik ve mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Faaliyete katılım sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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