Bilecik'te 'Yılan Avcısı' Olayı

Bilecik'te bir vatandaş komşusunun evine giren yılanları eliyle çıkardığı için çevresinde 'Yılan Avcısı' olarak anılmaya başladı.

Olay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyde ikamet eden İbrahim Karaağaç'ın evinde 2 yılanının gezdiğini gördü. Ardından İbrahim Karaağaç komşusu Mithat Kosacı'dan yardım istedi. Kosacı eve girerek elleriyle yakaladığı yılanları doğaya saldı. Elinde yılanlarla kendisini video çeken İbrahim Karaağaç'a da bir şaka yapan Mithat Kosacı köyde 'Yılan Avcısı' olarak anılmaya başladı. - BİLECİK