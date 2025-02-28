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Bilecik'te Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Bilecik'te Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi
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Pazaryeri ilçesinde tamamlanan modern hükümet konağı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bina, kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayarak daha düzenli ve verimli bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Modern mimarisi ve geniş hizmet alanlarıyla dikkat çeken bina, ilçedeki kamu hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasını sağladı. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, yeni hükümet konağının hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki kamu hizmetlerinin daha düzenli ve verimli hale geleceğini belirtti. Kahraman, "Vatandaşlarımızın devletle olan işlerini daha konforlu bir ortamda yapabilmesi için modern bir bina kazandırdık. Tüm kamu hizmetlerini tek birim altında toplayarak halkımıza kolaylık sağlıyoruz. Yeni bina, geniş bekleme alanları, engelli dostu yapısı ve teknolojik altyapısı ile dikkat çekiyor. Tapu, nüfus, sosyal yardımlaşma ve mal müdürlüğü gibi birçok birim, artık aynı çatı altında hizmet veriyor. Pazaryeri ilçesi, yeni hükümet konağı ile birlikte kamu hizmetlerinde daha modern ve etkin bir döneme adım atmış oldu. Vatandaşlar, artık tek bir merkezde işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde halledebilecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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