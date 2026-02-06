Bilecik İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından uygulanan 'Araç Havuz Sistemine' 5 yeni binek araç eklendi. Temin edilen araçlar, düzenlenen törenle hizmete alınarak kamu hizmetlerinde kullanılmaya başlandı.

Araç filosuna katılan yeni binek araçlarla birlikte, il genelinde yürütülen hizmetlerin daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen saha çalışmaları ve kurumsal hizmetlerde araç kapasitesinin artırılmasının önemli katkı sağlaması bekleniyor. Vali Faik Oktay Sözer, hizmete alınan araçların Bilecik'e ve vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulunarak, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve hizmet kalitesinin artırılması açısından araç filosunun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Programın ardından İl Genel Meclisi Şubat Ayı Meclis Toplantısı sonrasında İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya gelinerek değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu. - BİLECİK