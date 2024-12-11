Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Bilecik'te Yeni Anaokulu İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Bilecik'te Yeni Anaokulu İnşaatında Sona Yaklaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulunda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, eğitim yatırımlarının geleceğe büyük katkı sağladığını vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulunda çalışmalarının sona yaklaşıldığını söyleyerek, "Çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun ortamlarda eğitim alabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberindekiler Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulunda çalışmalarını yerinde inceledi. Aygöl, "Eğitime Yatırım, Geleceğe Yatırım" anlayışıyla hareket ederek il genelinde eğitim altyapısını güçlendirmek ve modern eğitim kurumları kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Aygöl, "Bu kapsamda, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan anaokulu inşaatında sona yaklaşıldı. Anaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Modern ve donanımlı bir eğitim kurumu olarak tasarlanan anaokulu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesini hedefliyor" dedi.

Vali Aygöl, açıklamasına devamında, "Eğitim yatırımları, sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun ortamlarda eğitim alabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje, Bilecik'te eğitim kalitesini artırma yolunda atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye ayak basar basmaz karşılamaya gelenlere para dağıttı
img

SMO, Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
img

İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.