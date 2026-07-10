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Bilecik'te camiler yaz Kur'an kurslarıyla şenlendi

Bilecik'te camiler yaz Kur'an kurslarıyla şenlendi
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Bilecik'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları yoğun katılımla başladı. Çocuklar dini bilgiler öğrenirken sosyal etkinliklerle verimli bir yaz geçiriyor.

Bilecik'te yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla camiler şenlendi.

Bilecik'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, bu yıl da yoğun katılımla başladı. Kent genelindeki camilerde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, hem dini bilgiler öğreniyor hem de çeşitli sosyal ve eğitsel etkinliklerle verimli bir yaz dönemi geçiriyor. Kayıboyu Camii başta olmak üzere il genelindeki camilerde devam eden kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ilmihal, ahlak ve değerler eğitimi verilirken, oyunlar, sportif faaliyetler ve çeşitli eğitici etkinliklerle çocukların sosyal gelişimlerine de katkı sağlanıyor.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Yaz Kur'an Kurslarımızın başlamasıyla camilerimiz çocuklarımızın neşesi ve Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle yeniden şenlendi. Kurslarımızda öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra temel dini bilgiler, ahlak ve değerler eğitimleri alırken çeşitli sosyal ve eğitici etkinliklerle dolu verimli bir yaz dönemi geçiriyor. Manevi gelişimlerine katkı sağlayan kurslarımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, fedakarca görev yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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