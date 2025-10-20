Haberler

Bilecik'te Yaşlılık ve Toplumsal Hayat Konulu Söyleşi Düzenlendi

Bilecik'te Yaşlılık ve Toplumsal Hayat Konulu Söyleşi Düzenlendi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Yaşlılık ve toplumsal hayat' konulu bir söyleşi gerçekleştirerek aileleri bilgilendirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet alan aileleri bilgilendirmek amacıyla önemli bir söyleşi gerçekleştirdi.

2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, hizmet alan ailelere yönelik 'Yaşlılık ve toplumsal hayat' konulu bir söyleşi düzenlendi. Söyleşi, katılımcılara yaşlılık dönemi psikolojisi, toplumsal katılımın önemi ve aile içi destek mekanizmaları gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, etkinlik sayesinde hem farkındalık kazandı hem de yaşlı bireylerle daha güçlü bir iletişim kurma yollarını öğrendi. İl Müdürü Türkoğlu, programın aileler ve yaşlılar arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladığını ifade ederek, sosyal hizmetlerin önemine dikkat çekti. Etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Yaşlılarımız toplumsal hayatta önemli. Ailelerin yaşlı bireylerle sağlıklı iletişim kurması toplumsal dayanışma açısından kritik" dedi. - BİLECİK

