Bilecik’te 'Yaşlı Çalıştayı' Düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentte bir ilki gerçekleştirerek, 'Yaşlı Çalıştayı' düzenledi.

Yaşlıların karşılaştıkları sorunların, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ele alındığı 'Yaşlı Çalıştayı' geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştaya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldı.

Etkinliğin ana gündem maddeleri arasında yaşlılıkta sağlık, sosyal hayata katılım, dijital okuryazarlık ve kuşaklararası dayanışma gibi yaşlı bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen konular yer aldı. Gün boyu süren programda yapılan sunumlar ve interaktif oturumlar sayesinde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak somut çözüm önerileri ve yeni proje fikirleri masaya yatırıldı. Katılımcıların katkılarıyla çalıştaydan çıkan sonuçların, ilerleyen süreçte politika ve hizmetlere yön vermesi bekleniyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Yaşlılarımıza daha iyi bir yaşam sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalıştay, atılacak yeni adımlar için önemli bir zemin oluşturdu" dedi. - BİLECİK