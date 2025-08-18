Bilecik’te 'Yaşlı Çalıştayı' Düzenlendi

Bilecik’te 'Yaşlı Çalıştayı' Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için 'Yaşlı Çalıştayı' düzenledi. Etkinlikte yaşlıların sorunları ve beklentileri ele alındı, somut çözüm önerileri geliştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentte bir ilki gerçekleştirerek, 'Yaşlı Çalıştayı' düzenledi.

Yaşlıların karşılaştıkları sorunların, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ele alındığı 'Yaşlı Çalıştayı' geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştaya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldı.

Etkinliğin ana gündem maddeleri arasında yaşlılıkta sağlık, sosyal hayata katılım, dijital okuryazarlık ve kuşaklararası dayanışma gibi yaşlı bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen konular yer aldı. Gün boyu süren programda yapılan sunumlar ve interaktif oturumlar sayesinde, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak somut çözüm önerileri ve yeni proje fikirleri masaya yatırıldı. Katılımcıların katkılarıyla çalıştaydan çıkan sonuçların, ilerleyen süreçte politika ve hizmetlere yön vermesi bekleniyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Yaşlılarımıza daha iyi bir yaşam sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalıştay, atılacak yeni adımlar için önemli bir zemin oluşturdu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

Camide akılalmaz olay! Cemaatle namaz kılan 2 polis ölümden döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı gün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.