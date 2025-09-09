Haberler

Bilecik'te 'Yas Süreci' Eğitimi Düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, meslek elemanları için 'Yas süreci' konulu eğitim programı düzenledi. Eğitim, psikolog Samet Kalkan tarafından verildi ve katılımcılara yas sürecinin psikolojik etkileri hakkında bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan meslek elemanlarına yönelik, 'Yas süreci' konulu eğitim programı düzenlendi.

Eğitim, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Samet Kalkan tarafından verildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Vatandaşlarımıza daha etkili hizmet sunabilmek için personelimizin mesleki gelişimini destekleyen bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz. Eğitim kapsamında, yas sürecinin psikolojik etkileri, başa çıkma yöntemleri ve danışanlara yönelik yaklaşım teknikleri ele alındı. Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak interaktif bir oturum gerçekleştirildi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
