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Bilecik'te Yaralı Sokak Köpeği İçin Jandarma Seferber Oldu

Bilecik'te Yaralı Sokak Köpeği İçin Jandarma Seferber Oldu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğini olay yerinden alarak hayvan barınağına teslim etti. Köpek, gerekli tedavi ve gözetim altında tutulacak.

Bilecik'te bir aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan sokak köpeği için jandarma ekipleri seferber oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpek buldu. Ekipler, yaralanan sokak köpeğini olay yerinden alarak gerekli tedavisinin yapılabilmesi için hayvan

barınağına teslim etti. Gözetim altına alınan köpek tedavisi gerçekleştirilerek takip altında tutulacağı söylendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Doğadaki dostlarımız için de görev başında olmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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