Bilecik'te Yangın Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları Başladı

Bilecik'te Yangın Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları Başladı
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Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretim kayıplarını ve zarar gören ekipmanları yerinde tespit etmeye başladı. Yangın, 290 hektarlık araziyi etkiledi ve birçok hayvan telef oldu.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandı.

Ekipler, yangından etkilenen köy ve mahallelerde, hem tarımsal üretimdeki kayıpları hem de tarımsal ekipmanlara yönelik zararları yerinde tespit ediyor. Yangın sonucu, 290 hektarlık hububat alanı zarar görürken, 7 büyükbaş ve 37 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca 3 büyükbaş hayvan da yaralanarak kesime sevk edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü. Necmettin Yoldaş, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Zarar tespiti için yürütülen çalışmalar, bölgedeki üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin belirlenmesi ve gerekli desteğin sağlanabilmesi adına titizlikle sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin yaşadığı zorlukların en aza indirilmesi için süreci dikkatle takip etmekte ve gereken tüm desteği sağlamaya devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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