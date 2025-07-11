Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Yem Desteği

Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Yem Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine yem desteği ulaştırıldı. Hayırsever çiftçiler tarafından toplanan yemler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Köyü'nden sonra, Osmaneli ilçesine bağlı Kaşıkçılar Köyü'ndeki yangından etkilenen hayvan sahiplerine de yem desteği ulaştırıldı.

Pazaryeri ilçesindeki hayırsever çiftçiler tarafından toplanan yemler, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yem desteğine katkı sağlayan duyarlı çiftçiler Mehmet Ali Yetimler, Ertuğrul Ulu, Bekir Sarı, Ahmet Kayrak, İlker Kalemci, İbrahim Burgaz ve Erdal Zümbül'e ayrıca desteklerin köylere ulaştırılmasında yardımcı olan Günyurdu Köyü Muhtarı Niyazi Kavak'a teşekkür edildi. Yetkililer, yangından etkilenen tüm köyler için yardım çalışmalarının süreceğini belirtti. Vatandaşlar ise yapılan yardımlar için emeği geçen herkese dua ederek teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
PKK'nın silah bıraktığı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

PKK'nın silah bıraktığı mağara görüntülendi! İşte hikayesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.