Bilecik'te yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirerek kamu düzenini koruma ve düzensiz göçle mücadele etti. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, vatandaşların huzur ve güvenliği için sürekli görevde olduklarını belirtti.

Bilecik genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçle mücadele kapsamında kimlik ve belge kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için daima görev başındayız" dedi. - BİLECİK

