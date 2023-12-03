Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sınav haftası sıcak çorba ikramı yapıldı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, çorba tenceresinin başına geçerek tek tek öğrencilere sıcak çorba ikram etti. Bu soğuk kış günlerinde gösterecekleri başarılara katkı sağlamak istediğini belirten Başkan Sever, öğrencilere başarılar diledi.

Devam eden çorba ikramları karşısında üniversite öğrencileri çok memnun olduklarını dile getirdi. - BİLECİK