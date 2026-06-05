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Bilecik'te gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Bilecik'te gökyüzü uçurtmalarla renklendi
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Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne Vali Faik Oktay Sözer katıldı. Gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, çevre bilinci ve sıfır atık konularında farkındalık çalışmaları yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katıldığı programda gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesine Oğulpaşa Köyü Yaylası'nda Uçurtma Şenliği programı düzenlendi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra çok sayıda protokol üyeleri de katıldı. Çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, çocuklar ve ailelerle sohbet ederek şenliğin coşkusuna ortak oldu. Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, çevre bilinci, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik alanında vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.

Vali Sözer, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesi, çevre bilinci kazanması ve bu değerleri sahiplenmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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