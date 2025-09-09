Bilecik'te Trafik İçin WhatsApp Kanalı Açıldı

Okulların açılmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu nedeniyle Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere kolaylık sağlamak amacıyla trafik WhatsApp kanalını hizmete açtı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında sürücüler; trafik yoğunluğu ve yol durumu, kapanan yollar, yol çalışmaları, değişen trafik kuralları ve işaret levhalarıyla ilgili güncel bilgilere anlık olarak ulaşabilecek.

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dron destekli denetimler, kırmızı ışık ihlalleri, emniyet şeridi kullanımı, kask ve emniyet kemeri zorunluluğu ile cep telefonu kullanımı gibi rutin kontroller de kanal üzerinden paylaşılacak. WhatsApp kanalına katılan vatandaşların trafikle ilgili gelişmeleri güvenilir ve hızlı bir şekilde takip edebilecekler. Kanal linkinin sosyal medya hesaplarının hikaye bölümünde yer alacak. Sürücüleri bilinçli davranmaya davet ederek, 'Güvenli yolculuk, bilinçli sürücülerle mümkün' sloganına uymaya davet ediyoruz" denildi. - BİLECİK