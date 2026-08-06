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Bilecik'te TMO Alım Noktasına İnceleme

Bilecik'te TMO Alım Noktasına İnceleme
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Gölpazarı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün alım noktasını ziyaret ederek, alım süreci, üreticilere sunulan hizmetler ve hasat dönemi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayvalık, üreticilerin emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve alım sürecinin sağlıklı yürütülmesi için çalışmaların yakından takip edileceğini belirtti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün alım noktasında incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki TMO ürün alım noktasını ziyaret eden Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yürütülen alım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, ürün alım süreci, üreticilere sunulan hizmetler ve hasat döneminde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayvalık, alım noktasındaki işleyişi yerinde inceleyerek görevli personelle görüş alışverişinde bulundu. Üreticilerin ürünlerini sorunsuz şekilde teslim edebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve alım sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Üreticilerimizin yanında olmaya ve süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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