Bilecik'te Sürücüler Ayıyı Karşısında Gördü

Bilecik'te Sürücüler Ayıyı Karşısında Gördü
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir sürücü yol kenarında gördüğü ayıyı cep telefonuyla kaydetti. Diğer sürücüler de ayıya yiyecek atarak 'gel' diye çağırdı.

Bilecik'te kara yolunun kenarında gördükleri ayı karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler o anları kayıt altına aldı. Vatandaşlar ayıyı 'gel' diyerek çağırdı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Belenalan köy yolu üzerinde aracıyla seyir halindeki İbrahim Biçer yolun sağ tarafındaki yamaçta bir ayı gördü. Biçer hemen cep telefonu eline alarak ayının videosunu çekmeye başladı. Ayının rahat hareketleri gözlerden kaçmazken ayakları ile kafasını kaşıması kameraya yansıdı. Sürücü İbrahim Biçer bir müddet ayıyı görüntülerken o anlarda diğer sürücülerin sesleri videoya yansıdı. Sürücüler ayıya yiyecek atmak isterlerken, "gel" diye çağırdıkları duyuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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