Bilecik'te sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal medya bağımlılığına karşı öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Osmaneli'nde sosyal medya bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen eğitim, Osmaneli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde yapıldı. Bilecik İl Toplum Sağlığı Merkezi Psikoloğu Aziz Erdoğmuş tarafından verilen ' Teknoloji, İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı' konulu farkındalık eğitimi, sınav sürecindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak iki grup halinde gerçekleştirildi. İnteraktif yöntemlerle yapılan eğitimde, öğrencilerin teknoloji ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları ele alındı. Eğitime toplam 240 öğrenci ile birlikte öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli katılım sağladı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin teknoloji ve sosyal medyayı bilinçli kullanmaları büyük önem taşıyor. Bu tür farkındalık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
