Bilecik'te Sosyal Hizmetler İçin İş Birliği Görüşmesi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Osmaneli Kaymakamı Abdussamed Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bölgedeki sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve toplum refahının artırılması konularında önemli görüşmeler gerçekleştirildi. İl Müdürü Türkoğlu, Osmaneli Kaymakamı Kılıç'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, iş birliği ve desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Görüşme sırasında, bölgedeki sosyal hizmet projeleri ve gelecek hedefler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, toplumun ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmak adına yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sosyal hizmetlerin toplum üzerindeki olumlu etkilerinin önemine vurgu yaptı. Kılıç, iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, bölgedeki sosyal hizmetlerin daha da iyileştirileceğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajları ile son buldu. - BİLECİK