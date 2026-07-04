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Bilecik'te 'Toplumsal Katkı Projeleri Poster Sergisi' açıldı

Bilecik'te 'Toplumsal Katkı Projeleri Poster Sergisi' açıldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, toplumsal sorumluluk projelerini tanıttıkları 'Toplumsal Katkı Projeleri Poster Sergisi'ni Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımıyla açtı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından 'Toplumsal Katkı Projeleri Poster Sergisi' açıldı.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan toplumsal katkı projelerinin yer aldığı Poster Sunum Sergisi, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımıyla üniversitenin tören alanında açıldı. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin eğitim süreçleri boyunca geliştirdikleri toplumsal sorumluluk ve sosyal fayda odaklı projelerin tanıtıldığı sergide, farklı hedef gruplara yönelik yürütülen çalışmalar poster sunumları aracılığıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrenciler, hazırladıkları projelerin amaçları, uygulama süreçleri ve elde edilen çıktılar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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