Bilecik'te Sonbahar Manzaraları Göz Kamaştırıyor

Bilecik'te sonbahar manzaralarını görenler hayran kalıyor

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü mevkiinde bulunan ağaçların sonbahar manzara görüntüsü hayran bırakıyor.

Sonbahar'ın etkisiyle yaprakları turuncu ve sarı renge bürünen ağaç yaprakları kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kış mevsiminin yaklaştığını haber veren yaprak sararması sonrası bölgede yer alan binlerce ağacın görüntüsü eşsiz bir manzaraya dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alandaki sonbahar manzarası görenleri hayran bırakıyor.