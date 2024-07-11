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Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı

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Bilecik'te bu yıl Eylül ayında 743'üncüsü gerçekleşecek olan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı. Vali Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda, şenlikler için gerekli tüm hazırlıklar planlandı.

Bilecik'te bu yıl Eylül ayında 743'üncüsü gerçekleşecek olan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen '743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Ön Hazırlık Kurultayı Değerlendirme Toplantısı' Türkiye'nin dört bir yanından gelene Yörük Türkmen temsilcileri ile gerçekleşti.Toplantıda; 6-7-8 Eylül tarihlerinde bu sene 743'üncüsü düzenlenecek olan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için gerekli tüm hazırlıklar planlandı. Vali Aygöl, geçmişten günümüze devam eden etkinlik için bu sene de heyecan duyduğunu belirterek, "Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirdiğimiz ve 3 gün boyunca misafirlerimizi ağırladığımız hem kültürel hem eğlenceli olan şenliğimiz bu sene de devam edecek. Her sene olduğu gibi tarihimize yaraşır bir şenlik hazırlığı içerisindeyiz. Gerekli planlamalar ve tedbirlerimiz ile bu sene de güzel bir Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerini gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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