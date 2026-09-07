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Bilecik'te Kadına Şiddet ve Çocuk Koruma Toplantıları Yapıldı

Bilecik'te Kadına Şiddet ve Çocuk Koruma Toplantıları Yapıldı
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Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunması kapsamında iki önemli toplantı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantılara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Tedbir kararlarının uygulanması ve kurumlar arası koordinasyon ele alınırken, İlhan, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında toplantıları gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen tedbir kararlarının izlenmesi ve koordinasyon toplantısı, Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç başkanlığında yapıldı. Toplantılara Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Toplantılarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilirken, alınan tedbir kararlarının uygulanması ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Nejat İlhan, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocuklarımızın her türlü riskten korunması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanması büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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