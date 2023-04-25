Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'ni Ramazan Ayında ve Bayramda Yaklaşık 40 Bin Kişi Ziyaret Etti

Bilecik’in tanıtım ve turizmine katkı sunan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Ramazan ayı ve 3 günlük bayram süresince yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bilecik'in tanıtım ve turizmine katkı sunan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Ramazan ayı ve 3 günlük bayram süresince yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Şeyh Edebali'ye ait türbe, tarihi Orhangazi Cami ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Bilecik'e gelen konukları ağırlamaya devam ediyor. Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Cami ve Tarih Şeridi'ni, Ramazan ayı boyunca 21 bin 496 kişi, 3 günlük bayram sürecinde ise 17 bin 487 kişi ziyaret etti.

Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Cami ve Tarih Şeridi'ne yapılan ziyaretlerde misafirleri ağırlayan Bilecik Belediyesi rehberlik görevlileri, Bilecik ve tarihi hakkında konuklara bilgi verdi.