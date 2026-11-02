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Bilecik’te şehit Necdet Ayhan, şehadetinin yıl dönümünde anıldı

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Bilecik’te şehit Necdet Ayhan, şehadetinin yıl dönümünde anıldı
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Bilecik’te, 1991 yılında Hakkari’de şehit olan Necdet Ayhan, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

Bilecik'te, 1991 yılında Hakkari'de şehit olan Necdet Ayhan, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit Necdet Ayhan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette şehidin ailesiyle bir araya gelen İl Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen Mevlid-i Şerif programına da katıldı. Program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları şehit ailesine iletildi.

"Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Necdet Ayhan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Onların yanında olmak, hatıralarını yaşatmak ve ihtiyaç duydukları her konuda destek vermek en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Aziz şehidimizi rahmet ve dualarla anıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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