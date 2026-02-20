Haberler

Bilecik'te Şehit Fedai Efe şehadetinin yıl dönümünde anıldı

Güncelleme:
Bilecik'te Şehit Fedai Efe, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

18 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Fedai Efe'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan ailesi, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla yalnız bırakılmadı. Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, aileyle bir araya gelerek şehidin aziz hatırasını andı. Gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, şehit ailesine devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile fertleriyle yakından ilgilenildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
