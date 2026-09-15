Bilecik’te sahte para uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Ekipler, vatandaşlara sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verirken, hazırlanan broşürleri de dağıttı.

Polis ekipleri, vatandaşların alışveriş sırasında aldıkları paraları dikkatlice kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı