Bilecik'te Sahte Alkol Denetimleri Artırıldı

BİLECİK (İHA) – Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince alkol satışı yapılan işyerlerinde sahte alkol denetimi yapıldı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler sorumluluk sahasında alkol satışı yapılan işyerlerinde denetimlerini arttırdı. Yeni yıla sayılı günler kala, bölgede, yapılan denetimlerde, işyerlerinde alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edilirken, bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. İşyeri sahibinin de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Sahte alkol tüketimi ile halk sağlığı açısından olumsuz durumların yaşanmasının önüne geçmek adına yapılan denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşlara konuyla ilgili duyarlı olmayı, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. - BİLECİK