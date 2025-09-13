Haberler

Bilecik'te 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı Gerçekleşti

Bilecik Cumhuriyet İlkokulu'nda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda, öğrenciler hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ağız-diş sağlığı konularında bilgilendirildi.

Bilecik'te 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' programı gerçekleştirildi.

Bilecik Cumhuriyet İlkokulu'nda, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelindi. Programa katılan sağlık profesyonelleri, minik öğrencilere hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ağız-diş sağlığı konularında bilgilendirici ve eğlenceli sunumlar gerçekleştirdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada küçük yaşlardan itibaren öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak, sağlık okuryazarlıklarını artırmak ve sağlıkla ilgili temel kavramları eğlenceli bir şekilde öğretmek olduğunu, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
